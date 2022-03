Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Suchaktion nach vermeintlich verunglückten Motorradfahrer (28.03.2022)

Schonach (ots)

Zu einer größeren Suchaktion der Polizei gekommen ist es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich der Landesstraße 109 zwischen Schonach und Oberprechtal. Ein Bürger verständigte die Polizei, nachdem er ein unfallbeschädigtes Motorrad mit noch warmen Motor neben der L 109 fand, aber vom Fahrer jede Spur fehlte. Da sich unmittelbar neben der Fundstelle ein steiler Abhang mit angrenzendem Waldstück befindet, lag nahe, dass sich der möglicherweise verletzte Fahrer dort in einem hilflosen Zustand befindet. Die Polizei setzte Suchhunde ein und auch ein mit Wärmebildkamera ausgestatteter Hubschrauber kam zum Sucheinsatz. Kurze Zeit später konnte der 52-Jährige Fahrer unverletzt an einer Bushaltestelle im Bereich Oberprechtal angetroffen werden. Er hatte an der Unfallstelle keinen Handyempfang gehabt und hatte sich deshalb zu Fuß in Richtung Oberprechtal auf den Weg gemacht, um von dort den Unfall zu melden. Seine beschädigte Kawasaki lud anschließend ein Abschleppdienst auf.

