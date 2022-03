Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer zieht sich bei Sturz im Amtenhauser Tal schwere Verletzungen zu (27.03.2022)

Immendingen-Zimmern, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagnachmittag hat sich ein 45-jähriger Mountainbike-Fahrer in einem Waldstück beim Talhof im Amtenhauser Tal schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 15.15 Uhr mit anderen Mountain-Bikern in dem Waldstück unterwegs und stürzte dabei aus nicht bekannten Gründen. Bei dem Sturz zog sich der 45-Jährige eine Kopfverletzung zu und verlor mehrfach das Bewusstsein. Nach einer Erstbehandlung durch die nach Verständigung mit einem Notarzt eingetroffenen Rettungskräfte musste der verletzte Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell