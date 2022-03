Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorfahrer bleibt nach Sturz unverletzt (27.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Wolterdingen und Bräunlingen. Ein 57-Jähriger kam mit einer Suzuki Intruder M800 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei blieb der Mann unverletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Fremdschaden gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell