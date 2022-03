Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht (25.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf der Vockenhauser Straße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Opel Astra auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ohne sich um den Schaden am Opel vorne links in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell