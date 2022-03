Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mädchen bei Unfall leicht verletzt (28.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine junge Radfahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 9 Uhr auf der Vom-Stein-Straße. Eine 16-Jährige fuhr mit einem Rad von einem Fußweg auf die Straße, wo sich in diesem Moment ein 52-jähriger BMW X 3 Fahrer näherte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radlerin leicht verletzte. An ihrem Rad entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell