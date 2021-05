Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto geknackt: Rucksack weg

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag in der Hummelstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Diebe durchwühlten den Wagen und ließen einen Rucksack mitgehen. Wie sie das Auto knackten ist unklar. Aufbruchspuren konnte die Polizei keine feststellen. Die Beamten ermitteln wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell