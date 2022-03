Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Abgestellter Wohnwagen aufgebrochen (25. - 28.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagabend haben unbekannte Täter am Ende der Maybachstraße einen dort nahe der Straße "Bei der Schmelze" abgestellten Wohnwagen aufgebrochen. Aus dem Inneren des Wohnwagens entwendeten die Täter verschiedene Kleingeräte, darunter einen Ventilator, eine Kleinklimaanlage sowie eine Herdplatte. Zudem nahmen die Einbrecher aufgefundene Konservendosen an sich. Das erbeutete Gut hat einen Wert von rund 300 Euro. Der beim Einbruch an der Eingangstür und an einem Fenster des Wohnwagens angerichtete Schaden dürfte wesentlich höher sein. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

