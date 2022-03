Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Erheblich betrunken Unfall verursacht (28.03.2022)

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Mit über drei Promille hinter dem Steuer eines VW Touran ist ein 46-jähriger Mann am Montagabend zwischen Spaichingen und Schura von der Kreisstraße 5913 abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Der Touran-Fahrer zog sich bei dem Unfall nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zu. Gegen 18.25 Uhr fuhr der 46-Jährige im erheblich betrunkenen Zustand auf der K 5913 von Spaichingen in Richtung Schura. Kurz vor der Einmündung der K 5913 auf die K 5914 kam der Mann infolge seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte anschließend mit dem Touran gegen eine ansteigende Böschung. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingetroffenen Polizeistreife erheblichen Alkoholgeruch bei dem Touran-Fahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief dann auch deutlich positiv. Der 46-Jährige wurde mit einer Rettungswagenbesatzung in die Tuttlinger Klinik gebracht, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem musste der Betrunkene seinen Führerschein abgeben. Auf diesen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Um den nicht mehr fahrbereiten VW Touran kümmerte sich ein Abschleppdienst.

