Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.05.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Rollers++Tageswohnungseinbruch++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Brand in einer Wohnung++Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfallflucht++

Emden - Diebstahl eines Rollers

Gestern wurde zwischen 10:30 Uhr und 18:50 Uhr ein Roller der Marke Yamaha von einem rückwärtigen Grundstück in der Auricher Straße entwendet. Das Grundstück grenzt an den dort befindlichen Friedhof. Das Fahrzeug ist reparaturbedürftig und es ist noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei Emden bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Borkum - Tageswohnungseinbruch

Gestern in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Wohnungseingangstür im zweiten Obergeschoss im Wiesenweg eines 44-jährigen Borkumers auf. Aus der Wohnung wurde ein kleiner schwarzer Tresor entwendet. Die Polizei Borkum bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gestern gegen 22:45 Uhr wurde in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein schwarzer Audi kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Emden aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und an dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen eines anderen Pkws. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Brand in einer Wohnung

Gestern Abend gegen 20:45 Uhr geriet aus bislang unbekannten Gründen eine Obergeschosswohnung in der Straße Landschaftspolder in Brand. Die 35-jährige Bewohnerin und der 32-jährige Bewohner wurden leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Mehrparteienhaus ist aufgrund der Brandentwicklung und des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Gestern in der Zeit von 09:00 bis 10.00 Uhr wurde ein weißer Skoda in der Hauptstraße vor einer Pizzeria durch Einschlagen der Seitenscheibe auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei Leer bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Gestern kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Auricher Straße. Der unbekannte Täter touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den weißen VW Golf einer 65-jährigen Oldenburgerin und entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Emden bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

