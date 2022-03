Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche Radfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Brassertstraße/Hervester Straße ist am Mittwochabend eine 16-jährige Radfahrerin aus Marl angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Jugendliche gegen 20.40 Uhr plötzlich die Brassertstraße überqueren - und wurde dabei von einem 50-jährigen Autofahrer erfasst, der in Richtung Brassert unterwegs war. Die 16-Jährige stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Nach bisherigen Informationen war das Fahrrad der 16-Jährigen unbeleuchtet. Der Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.

