Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.05.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit schwer verletzter S-Pedelec-Fahrerin++Körperverletzung++Dieseldiebstahl++ Polizei stellt Fahrraddiebe++WhatsApp Betrugstat++ Sachbeschädigungen und Beleidigung gegen Polizeibeamte++ Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind++

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter S-Pedelec-Fahrerin

Heute Morgen ereignete sich gegen 05:10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Spierkreuzung zwischen einem 54-järigen Pkw-Fahrer aus Jemgum und einer 29-jährigen S-Pedelec-Fahrerin aus Westoverledingen. Der Pkw-Fahrer befuhr die Bremer Straße in Richtung Hauptstraße. Die S-Pedelec-Fahrerin befuhr rechtsseitig den Radweg der Papenburger Str. in Fahrtrichtung Stadtring. In Höhe der Fußgänger-/Fahrradampel erfasste der Pkw-Fahrer die Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Zur Unfallursache wird derzeit ermittelt. Die Polizei Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Körperverletzung

Am Samstagmorgen gegen 04:43 Uhr kam es in der Burgstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden drei Personen durch Schläge in das Gesicht leicht verletzt. Ein 28-jähriger aus Hinte erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Tätergruppierung konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Die Polizei Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Uplengen - Dieseldiebstahl

Im Tatzeitraum vom 13.05.2022, 17:00 Uhr, bis zum 16.05.2022, um 07:00 Uhr kam es an der Wiesmoorer Straße im Torfabbaugebiet zu einem Dieseldiebstahl von ca. 300 Litern. Hierbei wurde der Diesel aus dem Tank eines Baggers sowie Schleppers entwendet. Die Polizei Uplengen bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Polizei stellt Fahrraddiebe

Heute Morgen gegen 01:30 Uhr wurden aus Kellerräumlichkeiten in der Sachsenstraße zwei E-Bikes sowie Werkzeug entwendet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten durch die Polizei Emden in der Cirksenastraße zwei Personen angetroffen werden, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die Täter im Alter von 24 und 40 geben die Tat zu und händigten die Fahrräder aus. Zudem gaben sie an, dass ein 41-Jähriger ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sei.

Jemgum - WhatsApp Betrugstat

Ein bislang unbekannter Täter gab sich gestern über WhatsApp als Sohn des Lebensgefährten der Geschädigten aus. Die Geschädigte wurde aufgefordert 2.800EUR an zwei Konten zu überweisen. Nach der Überweisung kontaktierte die Geschädigte den Sohn ihres Lebensgefährten und stellte den Betrug fest.

Leer- Sachbeschädigungen und Beleidigung gegen Polizeibeamte

Ein 39-Jähriger aus Bockhorn randalierte gestern Morgen gegen 10:30 Uhr in der Deichstraße und Ubbo-Emmius-Str. und beschädigte hierbei mehrere Gegenstände. Der Randalierer konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten mehrfach durch den Randalierer beleidigt.

Weener- Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Gestern wurde gegen 15:15 in der Kirchhofstraße eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Westoverledingen kontrolliert. Die Frau gab zu am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls gestern gegen 17:00 Uhr wurde in der Süderstraße ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am gestrigen Mittag um 13.10 Uhr kam es im Kreisverkehr am Rajen zu einem Zusammenstoß zwischen einer 27-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rhauderfehn und einer 11-jährigen Fahrradfahrerin aus Rhauderfehn. Die Pkw-Fahrerin wollte vom Rajen in den Kreisverkehr einbiegen und übersah hierbei die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und Pkw entstand leichter Sachschaden.

