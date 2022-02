Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Hund vergiftet (Korrektur Datum)

Lähden (ots)

Am 21.01.2022 haben bislang unbekannte Täter in der Westerloher Straße Köder mit Rattengift ausgelegt. Ein Entlebucher Sennenhund eines 65-jährigen Hundehalters fraß vermutlich bei einem Spaziergang einen Köder und musste im Anschluss in einer Tierarztpraxis notfallmäßig versorgt werden. Der Hund hat durch die Vergiftung bleibende Schäden erlitten und muss weiterhin regelmäßig tierärztlich behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell