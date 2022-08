POL-S: Jugendlicher bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagmittag (18.08.2022) eine 83 Jahre alte Frau in der Unterführung der S-Bahn-Station Vaihingen abgelenkt und bestohlen. Die Seniorin verließ gegen 13.15 Uhr die Unterführung in Richtung Industriestraße, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Während er ihr Bilder auf seinem Handy zeigte, öffnete offenbar ein Komplize die in ihrem Rollator ...

mehr