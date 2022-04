Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Versuchte Brandstiftung; Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer; Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Diebstahl

Am Freitag, 22.04.2022, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, war ein 69-jähriger Kunde im Lebensmitteldiscounter "LIDL" an der Atenser Allee mit seinem Einkauf beschäftigt. Er hatte seine Einkaufstaschen an den mitgeführten Einkaufswagen gehängt. In einer dieser Taschen befand sich seine Geldbörse. An der Kasse bemerkte der Kunde, dass die Tasche mit seiner Geldbörse mittlerweile entwendet worden war. Aus gegebenen Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, dass Taschen nicht unbeobachtet an und in die Einkaufswagen zurückgelassen werden sollen. Insbesondere Geldbörsen sollten am Körper getragen werden, um einem Diebstahl höchstmöglich vorzubeugen.

Zeugen, die zum Tatzeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Brandstiftung

Am Freitag, 22.04.2022, zwischen 23:40 Uhr und 23:50 Uhr, versuchten unbekannte Personen, in Nordenham - Einswarden, Werftstraße, eine Altpapiertonne in Brand zu setzen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses, der starken Rauch wahrgenommen hatte, konnte Schlimmeres verhindern, indem er die bereits kokelnden Papierreste aus der Tonne entfernte. Diesem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass die in Gebäudenähe stehende Papiertonne nicht vollständig in Brand geriet. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen, polizeiliche Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 23.04.2022, um 02:20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer in Nordenham die Albert-Schweitzer-Straße. Die Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab einen vorläufigen Wert von 2,26 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 22.04.2022, um 16:57 Uhr, kam es in Nordenham, in der Bremer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der 34-jährige Motorradfahrer aus Oldenburg zu einer Probefahrt mit einem Verkaufsobjekt verabredet. Unmittelbar nach dem Beginn der Probefahrt kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Motorradfahrer eingeleitet.

