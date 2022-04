Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall auf der BAB 7

Am Freitag gegen 19:25 Uhr befuhr ein 57-jähriger BMW Fahrer die Autobahn A 7 zwischen Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Technischen Hilfswerk, welches mit einem Fahrzeug und 5 Einsatzkräfte unterstütze. Über die Höhe des Sachschadens kann bislang nichts gesagt werden.

Mögglingen: Verkehrsunfall auf der B 29

Am Freitag gegen 16:17 Uhr befuhr ein 52-jähriger VW Fahrer die B 29 zwischen Mögglingen-Süd und Mögglingen-Ost. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in die Leitplanke. Der dahinterfahrende 65-jährige Ford Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem VW. Der VW Fahrer, sein 17-jähriger Beifahrer und der Ford Fahrer wurden alle leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000,- Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme war die B 29 in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort.

Bopfingen: Unfall auf der B 29

Am Freitag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Ford Fahrer die B 29 zwischen Flochberg und Trochtelfingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegen kommenden LKW eines 57-jährigen Fahrers. Alle sieben Insassen des Ford Bus, sowie der Fahrer der LKW blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Rainau: brennender LKW auf der BAB 7

Samstagmorgen gegen 07:12 Uhr geriet eine Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen Aalen-Westhausen und der Anschlussstelle Ellwangen in Brand. Der Sattelauflieger, welcher mit Sperrholzplatten beladen war, wurde im vorderen Teil beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf in insgesamt ca. 45.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg war bis ca. 09:20 Uhr komplett gesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aalen und Westhausen waren mit insgesamt 8 Fahrzeuge und 32 Personen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell