Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Schuppenaufbruch, Fahrräder beschädigt, Dealer entlarvt sich selbst

Aalen (ots)

Blaufelden: Sachbeschädigung an Kirche und Schuppen an Schule aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 9:00 Uhr einen gläsernen Windfang am Haupteingang der katholischen Kirche in der Ostlandstraße vermutlich mit einem Stein beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

In der Schulstraße brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Freitag, 7:20 Uhr am dortigen Schulzentrum einen Schuppen auf. Au diesem entnahmen sie Spielgerät, welches jedoch im Schulhof zurückblieb. Auch wurden zwei Feuerlöscher im dortigen Gebüsch gefunden, welche jedoch noch nicht zugeordnet werden konnten.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07953 9250-10.

Crailsheim: Mutmaßlicher Dealer entlarvt sich durch Ausraster in Ladengeschäft selbst

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kam es zu Streitigkeiten in einem Discounter-Markt in der Haller Straße. Ein 27 Jahre alter Kunde geriet hier offenbar in Streit mit den Mitarbeiterinnen des Marktes. Der Kunde wurde dabei so rabiat, dass er zwei Mitarbeiterinnen umstieß. Eine der Frauen wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der 27-Jährige.

Wenig später konnte der Betroffene zusammen mit zwei weiteren Personen auf der Carl-Benz-Straße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte der Beschuldigte noch versucht einen Rucksack zu verstecken. Auch wollte der 27-Jährige offenbar vermeintliches Betäubungsmittel vernichten, was von den eingesetzten Beamten unterbunden werden sollte. Der 27-Jährige ging daraufhin auf den Polizeibeamten los. Die Beamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Trotzdem wehrte sich der Mann massiv gegen die Maßnahmen der Beamten. Letztlich gelang es den 27-Jährigen mit Handschließen zu fixieren und festzunehmen.

Anschließend wurde der Rucksack durchsucht und verschiedene Betäubungsmittel, darunter Kokain, Marihuana, Amphetamin und Medikamente entdeckt. Zudem befand sich ein vierstelliger Geldbetrag, mutmaßliches Dealergeld, im Rucksack.

Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Daraufhin wurde der mutmaßliche Dealer in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bühlertann: Fahrräder beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 15:40 Uhr mehrere Fahrräder, welche auf einem Fahrradabstellplatz in der Kirchstraße in der Nähe eines Schulzentrums abgestellt waren. An den Fahrrädern wurden die Reifen zerstochen, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro entstand. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell