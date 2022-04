Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrugsversuche via WhatsApp - Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick 2.0 - Vorsicht bei Whatsapp-Nachrichten

Immer mehr Menschen erhalten in jüngster Zeit gefakte Nachrichten über Messenger-Dienste, wie z.B. Whatsapp. Die Mitteilungen der Betrüger beginnen meist harmlos, wie z.B. "Hallo ...., ich bin es, Deine Tochter. Habe mein Handy verloren. Anbei meine neue Nummer..... Alte Nummer kannst Du löschen!" Im weiteren Verlauf könnte es heißen: "Wegen Handytausch kann ich momentan nicht auf mein Konto zugreifen. Würdest Du mir aushelfen und eine Rechnung begleichen?" Klar, die Betrüger täuschen immer auch eine Dringlichkeit vor. Betroffene Opfer, die nun unvorsichtig agieren, können rasch viel Geld verlieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Schorndorf: Unfall am Zebrastreifen

Ein 58-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag kurz vor 11 Uhr die Künkelinstraße und bog nach links auf die Rosenstraße ein. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah er einen 85-jährigen Fußgänger, der dort die Straße querte. Dieser wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Mayenner Straße einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Zaun wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 18 Uhr ein Subaru, der in der Eisentalstraße geparkt war, im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße. In der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 10:30 Uhr wurde durch den Autofahrer ein geparkter Dacia beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marbacher Straße wurde am Freitag im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:05 Uhr ein geparkter Opel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

