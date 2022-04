Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit Messer bedroht - Unfallflucht - Kirchenbank in Brand gesetzt - Getränkekisten entwendet - Wildkamera mutwillig beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 28-Jähriger mit Messer bedroht

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 28-Jähriger am Freitagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Wilhelm-Zapf-Straße von drei ihm unbekannten Männern bestohlen. Der junge Mann hatte an einem Geldautomaten wohl 60 Euro abgehoben, welche ihm von den drei Männern abgenommen wurden. Offenbar kam auch ein Messer zum Einsatz, mit welchem der 28-Jährige bedroht wurde. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte der unter Alkohol stehende Mann nicht angeben; eine unverzüglich eingeleitete Fahndung in Tatortnähe führte nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Getränkekisten entwendet

Unbekannte brachen am Donnerstagabend zwischen 19.20 Uhr und 23 Uhr zwei Kellertüren in einem Gebäude am Spritzenhausplatz auf und entwendeten -ersten Ermittlungen nach - wohl lediglich Getränkekisten, so dass nur geringer Schaden entstand. Das Polizeirevier Aalen, bittet unter Tel.: 07361/5240 um Hinweise.

Aalen-Waldhausen: Kirchenbank in Brand gesetzt

Bislang Unbekannte setzten am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die Sitzauflage einer Kirchenbank in der St.-Nikolauskirche in der Deutschordenstraße in Brand. Eine 56-Jährige hatte rund eine halbe Stunde zuvor drei Kinder im Alter von ca. 8 Jahren hektisch aus der Kirche rennen sehen. Als sie gegen 16 Uhr in die Kirche kam, entdeckte sie die Flammen und löschte den Brand mit einer Feuerdecke ab. Von der Messnerin wurde zusätzlich die Feuerwehr verständigt. Bereits vor einigen Tagen war es zu Zündeleien an einem Hinweisschild der Kirche gekommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Wildkamera mutwillig beschädigt

Zwei vermummte Jugendliche beschädigten am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr eine hochwertige Wildkamera der Marke Seissinger, die am Waldweg zum alten Schützenhaus in Fachsenfeld aufgestellt war. Zuvor sendete die Kamera noch Bilder der zwei Täter, welche anschließend die Antenne verbogen und die Batterien herausrissen. Hierbei wurde das Gehäuse beschädigt, wodurch Wasser in die Elektronik eindringen konnte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361240.

Aalen: Streitigkeiten wegen falsch abgestelltem Fahrzeug

Gegen 11.45 Uhr am Donnerstagvormittag kam es zwischen zwei 35 Jahre alten Männern wegen eines offenbar falsch geparkten Fahrzeuges zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Einer der beiden hatte seinen Pkw vor dem Grundstück seines Kontrahenten abgestellt, wobei diesem die Zufahrtmöglichkeit blockiert wurde. Nachdem der Autofahrer seine Personalien zum Zwecke der Anzeigeerstattung nicht herausgeben wollte, stellte sich der Grundstücksbesitzer vor dessen Fahrzeug um das Wegfahren zu verhindern. Als der Autofahrer losfuhr überfuhr oder streifte er den Fuß des vor dem Fahrzeug stehenden Mannes, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Neresheim-Elchingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren beschädigte ein 51-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr mit seinem Nissan Kombi einen in der Bahnhofstraße geparkten Ford Focus, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Nicht aufgepasst

Am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr wollte ein 73-Jähriger mit seinem Daimler-Benz von einem Grundstück auf die Einhornstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden VW eines 60-jährigen Lenkers. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Schindelackerweg wurde am Donnerstag zwischen 19.45 Uhr und 20:15 Uhr ein Audi A3 beschädigt, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

