POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pedelec entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Großheppacher Straße einen geparkten Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Opel entstand Sachschaden in ...

