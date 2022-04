Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Türe mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Großheppacher Straße einen geparkten Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Aufgrund von zwei brennenden Mülltonnen rückte die Freiwillige Feuerwehr Backnang am Donnerstag gegen 11:20 Uhr mit acht Einsatzkräften in die Stresemannstraße aus. Ursächlich für den Brand war offensichtlich kurz zuvor in der Biotonne entsorgte heiße Asche. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, außer an den Mülltonnen entstand kein Sachschaden.

Backnang: Wohnungstüre beschädigt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 10 Uhr wurde die Wohnungstüre einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße beschädigt. In die Wohnung gelangte der Täter nicht, hinterließ allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang telefonisch unter der Nummer 07191 9090 entgegen.

Schorndorf: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ein 80-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 21.10 Uhr die Heinkelstraße stadtauswärts. Eine 71-jährige Fußgängerin überquerte dort zeitgleich die Fahrbahn und wurde von dem Auto des 80-Jährigen touchiert. Die Fußgängerin stürzte, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Waiblinger Straße ereignete sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen am Straßenrand stehenden Opel Astra und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

