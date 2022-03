Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (14.03.2022)

Singen (ots)

Ein Unfall mit Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist am Montag um die Mittagszeit in der Byk-Gulden-Straße passiert. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Byk-Gulden-Straße in Richtung der Straße "Pfaffenhäule" unterwegs. Beim Abbiegen in ein Grundstück übersah der junge Mann einen entgegenkommenden VW Transporter eines 46-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Verletzte gab es nicht. Ein Abschleppdienst brachte den beschädigten Skoda in eine Werkstatt. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am VW auf rund 3.000 Euro.

