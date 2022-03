Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Spiegel an grauem VW Arteon abgefahren und geflüchtet (14.03.2022)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag, zwischen 7 Uhr und 11.30 Uhr, den linken Außenspiegel eines an der Rudolf-Diesel-Straße geparkten grauen VW Arteon abgefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Singen, Tel. 077731 888-0, zu melden.

