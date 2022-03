Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Hoher Schaden bei Heckenbrand (14.03.2022)

Gailingen (ots)

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Singen, weil ein Hausbewohner am Montag in der Straße "Im Allinger" versuchte Unkraut zu entfernen und dabei fahrlässig eine Hecke eines Nachbargrundstücks in Brand setzte. Der 78-Jährige zündete das trockene Unkraut auf dem Hanggrundstück an, worauf sich das Feuer wegen der Trockenheit schnell ausbreitete und auf die Thujahecken des Nachbargrundstücks übergriff. Dort wurde von den Flammen zudem eine Gartenhütte in Mitleidenschaft gezogen. Ein Löschversuch des Seniors mit dem Gartenschlauch misslang. Ein Nachbar, der das Feuer bemerkt hatte, alarmierte die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort kam und das Feuer löschte, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 30.000 Euro. Eine Gefahr für die Wohnhäuser bestand nicht.

