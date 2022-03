Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Unfall im Weserauentunnel

Porta Westfalica (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Porta Westfalica. Der steht unter Verdacht, am frühen Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen Unfall im Weserauentunnel verursacht zu haben.

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung befand sich der 30-jährige zusammen mit seiner gleichaltrigen Partnerin und einem verunfallten Mercedes am Ende des Weserauentunnels an der Ausfahrt zur Portabrücke. Gegenüber den Polizisten gab sich die 30-jährige Frau als Fahrerin des Autos zu erkennen. Zuvor, so die präsentierten Ausführungen, habe der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs den Mercedes bei einem Überholmanöver geschnitten, woraufhin es zur seitlichen Kollision mit der Beton-Schutzmauer gekommen sei.

Den Beamten hingegen ergaben sich an der Schilderung des Unfallhergangs und nach Bewertung der Spurenlage erhebliche Zweifel. Stattdessen, so die Vermutung der Gesetzeshüter, steuerte der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Portaner (30) das Auto, touchierte dabei die linksseitige Seitenwand und kam schließlich mit dem beschädigten Wagen an der Tunnelausfahrt zum Stehen. Aus diesem Grund leitete man gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde genauso wie das Auto sichergestellt.

