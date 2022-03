Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrolle über Auto verloren

Preußisch Oldendorf (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter 18-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Bergstraße in Preußisch Oldendorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt.

Offenbar war der Fahranfänger gegen 4.40 Uhr auf der kurvenreichen Strecke unterwegs und verursachte laut Polizei eine über 20 Meter lange Radierspur auf der Fahrbahn, bevor sein VW mit dem Baum kollidierte. Da der junge Mann merklich angetrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zuvor hatte ein Alkoholtest positiv bei dem 18-Jährigen angeschlagen. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

Zeugen berichteten den Polizisten während der Unfallaufnahme, dass sie vor Ort beobachtet hätten, wie sich eine andere Person vom Unfallort entfernt hätte. Um die Fahrereigenschaft zweifelsfrei klären zu können, wurde der Pkw sichergestellt. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten die Oberbekleidung des 18-Jährigen.

