Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Jugendliche nach Einbruchsversuch fest

Porta Westfalica (ots)

Nachdem der Polizei in den Mittagsstunden des Mittwochs in Holzhausen zwei verdächtige Personen gemeldet wurden, konnten Streifenwagenbesatzungen kurze Zeit später nach einem mutmaßlichen Einbruchsversuch beide festnehmen.

Gegen 13 Uhr meldeten aufmerksame Zeuginnen zwei verdächtige Personen, die im Ortsteil Holzhausen die Gärten mehrerer Häuser mehrerer Straßenzüge durchstöberten. In der Straße "Grünen Wenzel" konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 15-Jährigen stellen. Bei der Nachschau auf einem angrenzenden Grundstück gelang einem weiteren Täter zunächst die Flucht durch mehrere Gärten. Bei dem Einfamilienhaus konnte eine eingeschlagene Scheibe sowie Hebelmarken an einem weiteren Fenster festgestellt werden. Ein Eindringen konnte mutmaßlich durch den Einsatz der Beamten verhindert werden. Im Rahmen der Fahndung konnten weitere Einsatzkräfte in der Sandstraße den Flüchtigen einen 17-Jährigen aus Porta Westfalica festnehmen. Bei ihn konnte man einen Schraubenzieher und Teleskopschlagstock sicherstellen. Nach der Personalienfeststellung auf der Polizeiwache wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell