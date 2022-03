Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß mit Bus: Mädchen gerät beim Spielen auf die Straße

Lübbecke (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Hauptstraße in Blasheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Mädchen (6) gekommen. Dabei verletzte sich das Kind.

Den Erkenntnissen zufolge hatte die Sechsjährige mit anderen Kindern um etwa 16.35 Uhr gegenüber des Corona-Testzentrums am Straßenrand gespielt. Zeitgleich hatte eine Busfahrerin den Omnibus in westlicher Fahrtrichtung nach Preußisch Oldendorf hin gesteuert. Zuvor hatte die Frau nach eigenen Angaben die spielenden Kinder bemerkt und daraufhin das Fahrtempo gedrosselt. Als das Kind beim Spiel auf die Fahrbahn geriet, konnte die Busfahrerin trotz eingeleiteter Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision erlitt die sechsjährige Lübbeckerin offenbar leichtere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in Anwesenheit einer Notärztin zur weiteren Behandlung ins Lübbecker Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell