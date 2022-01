Polizei Aachen

POL-AC: Diverse Fahrzeugreifen zerstochen

Aachen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.01.2021) beschädigten Unbekannte insgesamt 14 auf einem Firmengelände in der Gut- Dämme- Straße geparkte Fahrzeuge. In der Mehrzahl handelt es sich um Transporter eines Krankenfahrdienstes. Der oder die unbekannten Täter zerstachen zumeist auf einer Fahrzeugseite beide Reifen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Tagesdienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33201 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241/ 9577- 34210 zu melden.(pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell