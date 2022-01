Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter überfällt Tankstelle

Baesweiler (ots)

Ein unbekannter Mann hat gestern Abend (11.01.2022) gegen 20 Uhr eine Tankstelle an der Aachener Straße überfallen. Der Tatverdächtige bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und zwang sie, die Kasse zu öffnen. Nach der Tat flüchtete der Mann mit dem Geld in Richtung der Straße "In der Schaf". Die Kassiererin blieb unverletzt.

Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und 1,70 m groß sein. Er trug zur Tatzeit einen hellblauen Kapuzenpullover, einen schwarzen Anorak und hatte einen schwarzen Stoffbeutel dabei.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0241-9577-31501 (während der Bürozeiten) und unter der Rufnummer 0241-9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell