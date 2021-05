Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Aufbruch

Lauterecken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Seitenscheibe eines Autos in der Lauterecker Windhofstraße eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter durchsuchten den PKW anschließend ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Der Tatzeitraum dürfte vermutlich zwischen 03:00 und 03:30 Uhr näher einzugrenzen zu sein. In dieser Zeit hörte die Fahrzeugeigentümerin verdächtige Geräusche, ohne diese zu diesem Zeitpunkt zuordnen zu können. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen.

