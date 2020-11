POL-KI: 201118.1 Schwentinental: Baumarktmitarbeiter verhindert schweren Unfall

Polizeidirektion Kiel

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Schwentinentaler Baumarkts hat Montag einen Unfall mit womöglich schweren Folgen verhindert.

Der 51 Jahre alte Angestellte des Baumarkts in der Klausdorfer Straße beobachtete gegen 17:20 Uhr wie eine 69-Jährige auf dem Gelände über die Deichsel eines PKW-Gespanns stieg, um offenbar ihren Weg abzukürzen. In dem Moment fuhr der Ford Ranger an, so dass die Frau zu Fall kam und der zweiachsige Anhänger sie zu überrollen drohte.

Der Mitarbeiter erkannte die Situation und schrie geistesgegenwärtig in Richtung des 55 Jahre alten Fahrers, so dass dieser seinen Wagen rechtzeitig stoppen konnte. Die 69-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Schwentinental betonen, dass das aufmerksame Verhalten des Angestellten und die schnelle Reaktion des Pick-Up-Fahrers Schlimmeres verhindert habe: "Ein derart kräftiges Gespann hätte der Frau, die ansonsten unter die Zwillingsachse des Anhängers geraten wäre, womöglich schwerste Verletzungen beigebracht."

