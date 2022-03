Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Haufen Elektroschrott gerät in Brand

Espelkamp (ots)

Ein Haufen brennender Elektroschrott hat in den Nachtstunden zu Freitag in Espelkamp einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Das auf dem Außengelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma in der Eugen-Gerstenmaier-Straße ausgebrochene Feuer bemerkten Zeugen gegen 4.05 Uhr und wählten daraufhin den Notruf. Bei Eintreffen der Polizisten stand der in einem durch Steinmauern abgetrennte in einem Abteil liegende Haufen vollständig in Flammen. Kräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer erfolgreich und konnten es löschen. Verletzt wurde niemand, auch ein Gebäudeschaden entstand nicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Selbstentzündung des Elektroschrotts durch eine alte Lithium-Batterie aus.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell