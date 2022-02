Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mitnahme verweigert: Wütender Mann wirft Schottersteine nach Zug und auf das Bahnhofsgebäude

Halberstadt (ots)

Ein Zugbegleiter verwehrte einem 22-Jährigen am 3. Februar 2022, gegen 22:10 Uhr den Zustieg und die Fahrt in einem zur Abfahrt bereitstehenden Regionalexpress am Halberstädter Hauptbahnhof. Er verfügte weder über ein für die Fahrt erforderliches Zugticket, noch hatte er Bargeld bei sich. Nach einer verbalen Auseinandersetzung fuhr der Zug ohne den Mann ab. In seiner Wut sprang dieser in das Bahngleis, nahm Schottersteine aus dem Gleisbett und schmiss diese dem Zug hinterher. Zudem nahm er weitere Steine auf und warf diese in Richtung des Bahnhofsgebäudes. Dabei traf er eine Scheibe des Zeitungsladens und zerstörte diese. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Eine durch die Leitstelle des zuständigen Verkehrsunternehmens angeforderte Streife des Bundespolizeirevieres Halberstadt kontrollierte den aus Guinea-Bissau stammenden Mann. Ausweisdokumente konnte er den Beamten nicht vorweisen und wurde zum Revier am Hauptbahnhof gebracht. Nach der Feststellung seiner Identität wurden seine Personalien im Informationssystem der Polizei überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem ersuchten insgesamt sechs Behörden den aktuellen Aufenthaltsort. So wurden die Behörden in Stuttgart, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Niedersachsen über den aktuellen Aufenthalt des Mannes unterrichtet. Den 22-Jährigen erwarten Anzeigen wegen der begangenen Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis.

