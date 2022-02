Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt geladene Gasdruckpistole fest und sicher

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 3. Februar 2022 bemerkte eine Streife am Magdeburger Hauptbahnhof gegen 20:00 Uhr eine Person, welche sich auffällig an einem Fahrradstand bewegte und sich sehr für die angeschlossenen, hochwertigeren Räder zu interessieren schien. Daraufhin kontrollierten die Bundespolizei den Deutschen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der 39-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack eine geladene Gasdruckpistole. Die gefüllte Kartusche befand sich ebenso wie das mit Stahlkugeln gefüllte Magazin in der Waffe. Die Bundespolizisten stellten die Pistole samt der Munition sicher. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem gilt eine Waffenverbotszone im Bereich des Hauptbahnhofes.

