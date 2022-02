Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver Mann mit Hausverbot greift Bahnarbeiter mittels Ast an

Halle (ots)

Am Dienstag, den 1. Februar 2022, gegen 18:40 Uhr wurde die Bundespolizei telefonisch durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn über einen mit einem Ast um sich schlagenden Mann am Eingang der Westhalle des Hauptbahnhofes Halle informiert und um Hilfe gebeten. Der Tatverdächtige schlug mit dem besagten 1,20 Meter langen Ast sogar in Richtung der Köpfe der beiden Sicherheitsmitarbeiter. Eine eingesetzte Streife begab sich sofort zum Tatort. Dort trafen sie auf den aggressiven 47-Jährigen und konnten ihn entwaffnen, indem sie ihm den Ast aus der Hand schlugen und diesen sicherten. Der Mann wollte sich nicht ausweisen. Der darauffolgenden Mitnahme zur Dienststelle der Bundespolizei zur Feststellung seiner Identität kam der Bulgare zuerst widerstandslos nach, änderte dann jedoch stets seine Laufrichtung und musste von den eingesetzten Beamten geführt werden. Auf dem Weg zur Dienststelle unternahm er einen Fluchtversuch, ließ sich fallen und wehrte sich so, dass er gefesselt zur Dienststelle verbracht werden musste. Ein entsprechendes Ausweisdokument konnte auch bei der Durchsuchung der Person nicht festgestellt werden. Da der Mann bereits am Vortag gegen sein bestehendes Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle verstoßen hatte und den angegriffenen Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn bekannt war, konnte seine Identität mittels polizeilichem Informationssystem zweifelsfrei geklärt werden. Er muss sich nun neben dem Hausfriedensbruch auch wegen Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

