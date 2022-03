POL-MI: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Porta Westfalica (ots) - Bei nächtlichen Kontrollen hat die Polizei in Hausberge und Neesen zwei mutmaßlich alkoholisierte Zweiradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel den Beamten gegen 22.10 Uhr auf dem Kirchsiek ein Mann auf einem Kleinkraftrad auf, als der auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Lohfeld lediglich mit eingeschaltetem Standlicht und in Schlangenlinien gefahren war. Daraufhin entschlossen sich ...

