Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle über Sportwagen

Preußisch Oldendorf - Börninghausen (ots)

Ein verletzter Fahrer, ein zerstörter Sportwagen und ein total demoliertes Wohnmobil sowie eine Spur der Verwüstung sind das Ergebnis eines schweren Alleinunfalls in der Nacht zu Donnerstag.

Nach Auswertung der Spuren stellt sich das Geschehen für die Ermittler wie folgt dar. Hiernach befuhr ein 25-Jähriger gegen 4.40 Uhr mit einem Nissan GT die Eggetaler Straße in Richtung Bünder Straße. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Börninghausen geriet er im Verlauf einer leichten Linkskurve mit dem Sportwagen an den Bordstein des rechten Gehweges. Hierdurch verlor er die Kontrolle über den Wagen, schleuderte mit der rechten Fahrzeugseite voran über die Straße, durchfuhr den Garten eines angrenzenden Hauses und prallte gegen ein auf dem Grundstück abgestelltes Wohnmobil. Anschließend schleuderte das Auto wieder zurück auf die Straße, wo es zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem das Wohnmobil gegen die Hausfassade geschoben, wodurch auch an dem Gebäude ein Schaden entstand. Ersten Schätzungen nach dürfte sich der Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich bewegen.

Das total zerstört Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die alarmierte Feuerwehr Preußisch Oldendorf streute ausgelaufenes Öl ab. Der Preußisch Oldendorfer wurde zunächst vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus Lübbecke verbracht. Da der Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell