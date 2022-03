Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet auf dem Dach

Lübbecke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bohlenstraße (B 65) in Lübbecke ist am Sonntagnachmittag ein BMW auf dem Dach gelandet. Zuvor war der Pkw gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos geprallt. Der 24-jährige BMW-Fahrer konnte selber aus seinem Fahrzeug klettern. Er war offenbar nur leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann war gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße in östlicher Richtung unterwegs, als er auf dem Abschnitt zwischen der Strubbergstraße und der Kaiserstraße laut Polizei möglicherweise aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von seiner Fahrspur abkam. In der Folge prallte der BMW mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Fiat Panda sowie einen VW Golf und kippte daraufhin um. Eine nachfolgende Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass der Mann zuvor völlig unauffällig vor ihr her gefahren sei. Hinweise auf einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem BMW-Fahrer gab es laut Polizei nicht. Der Unfallwagen wurde anschließend abgeschleppt.

