POL-UL: (GP) Süßen - Alkoholfahrt endet abrupt

Gleich mehrere geparkte Autos touchierte ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen.

Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht. Diese Erfahrung machte 31-Jähriger am Sonntag gegen 1.30 Uhr. Mit zu viel Alkohol im Blut war er mit seinem VW in Süßen unterwegs. In der Hauptstraße geriet er auf die Gegenfahrbahn. Zunächst rammte er einen geparkten Fiat. Anschließend fuhr er wieder nach rechts. Dabei prallte er gegen einen geparkten Audi. Diesen schob er auf einen Mercedes. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Nach der Blutentnahme in einer Klinik musste der 31-Jährige seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun neben dem Fahrverbot auch eine Strafanzeige.

