Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten stoppen betrunkene Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende zwei betrunkenen Autofahrern die Weiterfahrt untersagt und Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie gefertigt. Einer Rettungswagenbesatzung war am Freitag, 4. März 2022, gegen 19.25 Uhr ein Opel auf der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen, der in Fahrtrichtung Süden beide Fahrspuren für sich beanspruchte und in "Schlangenlinien" fuhr. Polizeibeamte konnten den Fahrer dann in Höhe der Theodor-Otte-Straße anhalten. Der 35 Jahre alte Fahrer gab an, im Verlauf des Tages zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten brachten den Gelsenkirchener zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Am Samstag, 5. März 2022, fiel Beamten um 1.06 Uhr im Rahmen der Streife ein Auto auf der Cranger Straße in Erle auf. Auch hier fuhr der Fahrer in "Schlangenlinien", bremste abrupt und beschleunigte ohne Grund. Als die Beamten den Wagen anhielten und den Fahrer aufforderten auszusteigen, nahmen sie bereits deutlichen Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war ebenfalls positiv. Die Beamten untersagten dem 43 Jahre alten Gelsenkirchener die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Zudem stellten die Beamten die Fahrerlaubnis des Beschuldigten sicher.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell