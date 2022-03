Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Gartenlauben-Bränden/Frau verletzt sich bei Hunderettung

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Gartenlaubenbränden: Beim Brand einer Gartenlaube am vergangenen Freitag, 4. März 2022, ist eine 78 Jahre alte Frau verletzt worden. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte gegen 14.50 Uhr, als er bemerkte, dass die Laube der Frau in einem Kleingarten an den Sutumer Brücken in Horst in Flammen stand. Die Gelsenkirchenerin verletzte sich leicht, als sie ihren Hund aus der Laube rettete. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am frühen Samstagmorgen, 5. März 2022, 3.12 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einem Grabeland an der Harthorststraße in Horst alarmiert. Hier brannte ebenfalls eine Gartenlaube. Feuerwehrleute löschten das Feuer, das das Haus völlig zerstörte. Auf dem Gelände ist es in der Vergangenheit mehrfach zu ähnlichen Bränden gekommen. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell