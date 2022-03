Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann nach Diebstahl aus Auto vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Aufbruch eines Fahrzeuges hat die Polizei am Donnerstag, 3. März 2022, einen Mann in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Zeugen und der Eigentümer des Wagens hatten den 46-Jährigen um 20.50 Uhr an der Wanner Straße in dem geparkten Sprinter beobachtet. Der 46-Jährige flüchtete daraufhin mit erbeuteten Werkzeugen, wurde aber durch die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Die Polizisten nahmen den 46-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet, für dessen Dauer der Mann in Haft bleibt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell