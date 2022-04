Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Oppenweiler: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 17:17 Uhr befuhr eine 61-jährige VW Passat Fahrerin die Talstraße in Oppenweiler um in die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Mercedes Benz Fahrer und es kam zum Unfall. Es wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Schorndorf: Schmorbrand in Wohnung

Gegen 04:35 Uhr kam es in einer Wohnung in der Wiesenstraße aufgrund einer vergessenen Zigarette zu einem Schmorbrand mit einer Rauchentwicklung im Badezimmer. Durch die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf, welche mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, wurde der Brand gelöscht und die Wohnung belüftet. Es wurde niemand verletzt.

Sulzbach: Brand in einer Firma

Gegen 00:00 Uhr gerieten in der Eisenbahnstraße infolge eines technischen Defektes an einer Maschine zur Metallverarbeitung Teile einer Absauganlage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach war mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Produktion der Nachtschicht abgebrochen werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 19:38 Uhr missachtete ein 20-jähriger Audi Fahrer in der Ludwigsburger Straße/ Eugenstraße die Vorfahrt und es kam zu einem Unfall mit einer 23-jährigen Ford Fahrerin. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schorndorf: Pkw contra Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 15:15 Uhr kam es im Tuscaloosa Kreisverkehr in Schorndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jähigen Nissan Fahrer und einem 38-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 1200,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell