Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw fährt auf A 1 auf Stauende im Baustellenbereich auf (Gem. Lohne) ++ 4 Pkw beteiligt ++ 4 Schwer-, 2-Leichtverletzte

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22. April 2022, kam es gegen 11:00 Uhr auf der A 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage, zu einem Auffahrunfall im Baustellenbereich, an dem vier Pkw beteiligt waren und insgesamt sechs Personen teilweise schwer verletzt wurden. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bottrop fuhr in der Baustelle aus Unachtsamkeit auf einen am Stauende stehenden Pkw auf, der von einem 48-jährigen Mann aus Kempen geführt wurde und in dem sich zudem noch seine 41-Jährige Frau sowie die 11- und 7-jährigen gemeinsamen Kinder befanden. In der Folge wurde dieser Pkw auf den vor ihm stehenden Pkw geschoben, in dem sich ein 65-jähriger Mann aus Bad Schönborn befand; auch dieser Pkw wurde wiederum auf das davor stehende Fahrzeug geschoben, in dem ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg saß. Die Unfallverursacherin sowie der 65-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu, während die vierköpfige Familie schwer verletzt wurde. Einzig der 41-jährige Hamburger blieb unverletzt. Vor Ort waren vier Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz, die die Verletzten nach einer ersten Versorgung in umliegende Krankenhäuser brachten. Bis auf das Fahrzeug des Hamburgers waren die drei übrigen Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde eine Vollsperrung eingerichtet, die einen bis zu 10 km langen Rückstau verursachte. Die Fahrbahn wurde gegen 12:40 Uhr wieder freigegeben. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000EUR. Gegen die 57-jährige Unfallverursacherin wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell