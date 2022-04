Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 17:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener entstanden.

Dabei befuhr eine 75-Jährige aus der Gemeinde Harpstedt mit ihrem Pkw die Straße 'Am Gewerbegebiet'. Beim Versuch die Dorfstraße in Richtung der Straße 'An der Autobahn' zu überqueren, übersah sie den Kleintransporter eines 61-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, der die Dorfstraße von Delmenhorst in Richtung Harpstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront des Transporters und der rechten Seite des Pkws, durch den Schäden in Höhe von etwa 13.500 Euro entstanden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Insassen blieben aber unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell