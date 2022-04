Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 15:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Kleinenkneten entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz mit einem Mitsubishi die Landesstraße 882 von Wildeshausen in Richtung Goldenstedt. In der Bauerschaft Hanstedt wollte er mit seinem Pkw nach links in Richtung Bauerschaft Aldrup abbiegen. Dabei übersah er den Mercedes eines entgegenkommenden 33-Jährigen aus dem Landkreis Vechta.

Durch die Kollision entstanden an beiden Pkw erhebliche Sachschäden, die auf 18.000 Euro beziffert wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Insassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell