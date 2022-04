Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Hochmössingen, Lkr. Rottweil) Müll und Beschädigungen an einer Ruhebank - Polizei bittet um Hinweise (17. - 19.04.2022)

Oberndorf am Neckar - Hochmössingen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu Müllablagerungen und einer Sachbeschädigung ist es in der Zeit zwischen Ostersonntag und Dienstagabend an einer Park- beziehungsweise Ruhebank am Grundhofweg in Hochmössingen gekommen. Unbekannte verbrannten im Bereich der Ruhebank Holz und beschädigten so den asphaltierten Grundhofweg. Zudem ließen die Unbekannten mehrere leere Weinflaschen und sonstigen Unrat an der Bank liegen. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) entgegen.

