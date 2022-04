Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Hausfassade mit Farbe besprüht (21.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag eine Fassade eines Wohnhauses in der Johannesstraße beschmiert. Die Unbekannten sprühten mit schwarzer Farbe mehrere Symbole auf die Hauswand und verursachten dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten "Sprayer" nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

