Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt (20.04.2022)

Singen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es am Mittwochnachmittag auf dem Kreisverkehr der Bruderhofstraße und der Max-Porzig-Straße gekommen. Ein 62 Jahre alter Mann fuhr mit einem Subaru auf der Bruderhofstraße kommend in den Kreisverkehr. Dabei kollidierte der 62-Jährige mit einem 69-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Maschine bereits im Kreisverkehr war. Der Biker stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den an den Fahrzeugen entstandenen Blechschaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell