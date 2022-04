Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Offenburg/Karlsruhe) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Offenburg -Einsatzmaßnahmen am Bahnhof

Offenburg/Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend haben sich gegen 19.30 Uhr erste Hinweise auf eine möglicherweise bevorstehende schwere Straftat im Bereich des Villinger- und Offenburger Bahnhofs ergeben. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte gegen 20.50 Uhr ein 18-Jähriger in einem Zug im Bahnhof Offenburg vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige soll zuvor telefonisch seine Verbindung zu einem geplanten Bombenanschlag eingeräumt haben. Umfangreiche Durchsuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden von Sprengmitteln. Die Staatsschutzabteilungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Offenburg haben noch in der Nacht die Ermittlungen mit Hochdruck übernommen. Der 18-Jährige soll am Nachmittag wegen des Tatvorwurfs der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt werden. Ein zweiter vorläufig festgenommener junger Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Er konnte mit der Tat nicht in Zusammenhang gebracht werden.

Weitere Auskünfte erteilt die StA Karlsruhe, Herr Manuel Graulich, unter der Rufnummer 0721 926 6019.

